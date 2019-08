Chiara Ferragni, lo scherzo di Fedez: «Chi dorme si piglia selfie». Fan in ansia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni si addormenta e Fedez decide di tirare alla moglie un brutto scherzo, in compagnia dell'amico Luis Sal. Il cantante e lo youtuber, in vacanza a Ibiza, ne hanno approfittato per divertirsi alle spalle della influencer, scattando un selfie proprio mentre Chiara dormiva.«Chi dorme si piglia selfie», scrivenella didascalia della foto in compagnia die della moglie, in versione 'bella addormentata'. Uno scatto esilarante, che però ha finito per preoccupare i fan. Come la prenderàal risveglio? È quello che si chiedono un po' tutti, e tra i vari commenti c'è una certa uniformità. «Fedez, dopo fai una storia per assicurare che sei vivo e stai bene», hanno scritto in molti.