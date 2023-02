Chiara Ferragni a Sanremo, capelli corti e il messaggio "Pensati libera" sul vestito: il significato dell'"abito manifesto"

"Pensati libera". Questo il messaggio ricamato sulla stola di Chiara Ferragni, che per la prima volta sale sul palco dell'Ariston con un intento ben preciso: quello di lanciare, da Sanremo 2023, un messaggio a tutte le donne. Quel che lei dice di fare da tutta la vita: seguire i suoi sogni e tentare di essere la versione migliore di se stessa.

Chiara Ferragni, il primo look della prima serata

Abito nero a bustino, forse anche molto semplice rispetto a ciò che ci si aspettava da chi ha cominciato come blogger di moda. E poi, l'annosa questione che tormenta i fan: i capelli corti saranno una parrucca o no? Pensiamo di sì perché non sarebbe la prima volta (lo ha già fatto a Cannes nel 2019), ma il risultato è talmente riuscito che forse dovrebbe darci un taglio davvero.

La spiegazione

Niente vestiti eccentrici: «Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda - spiega la stessa Ferragni su Instagram - L’abito manifesto è frutto di una conversazione tra noi, Maria grazia Chiuri direttrice artistica di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale del duo artistico Claire Fontaine. Le semplici e pur così forti parole arrivano da un'opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società».

Si tratta, spiega lo staff di Chiara, di «Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna. “Pensati libera” è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate».

Le prime parole sul palco

Complimenti ad Amadeus, «è troppo accogliente, sa che sono terrorizzata», e una dichiarazione d'amore per Morandi: «Amo Gianni, sono da sempre fan delle sue canzoni». L'imprenditrice scherza su se stessa, «sono mesi che faccio le scale del mio condominio e mi esercito a presentare», dice tutto di un fiato, e poi presenta Mr Rain.