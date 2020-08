Chiara Ferragni prima nella classifica dei top 15 influencer nel mese di luglio: ecco tutti i nomi

Chiara Ferragni guida la classifica dei 15 influencer più seguiti nel mese di luglio. Secondo quanto riporta il sito di Primaonline, l'imprenditrice digitale ha totalizzato 76 milioni di interazioni, tra like, commenti e condivisioni sui vari social. E suo marito Fedez non è stato da meno posizionandosi al quarto posto della classifica stilata da Sensemakers per Primaonline, in base ai dati di Shareablee, immediatamente dopo Gianluca Vacchi.

L'imprenditore bolognese è terzo con 11,6 milioni di interazioni, superato dal gruppo comico degli Autogoal (22,6 milioni di interazioni), ma si aggiudica ben quattro dei dieci post più performanti del mese; altri quattro se li aggiudica Chiara e i restanti due il marito Fedez.



Appartiene a Vacchi, inoltre, il record del post che ha riscosso più successo su Instagram. Un video emozionante e spettacolare in cui rivela, assieme alla compagna Sharon Fonseca, il sesso del loro futuro figlio. I due sono nel parco della villa di Vacchi, sulle colline del Bolognese; all’orizzonte appare un elicottero che si avvicina sempre più; quando è sopra di loro lascia cadere una nuvola rosa, tra abbracci e lacrime di commozione. Uno show che ha fruttato più di 1 milione 800mila interazioni nella prima settimana dopo la pubblicazione del post.

Chiara Ferragni è stata protagonista del mese di luglio anche per le polemiche seguite al servizio fotografico alla Galleria degli Uffizi.

Nella classifica ci sono anche Benedetta Rossi, Diletta Leotta, Valentina Ferragni, Paola Turani, Giulia De Lellis, Beatrice Valli, Alice Campello, Vasco Rossi, Elisa Maino, ClioMakeUp e Marta Losito.

