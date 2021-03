Chiara Ferragni , il pigiama usato in clinica dopo il parto è sold out in poche ore. Ecco quanto costa e dove trovarlo. A tre giorni dalla nascita di baby Vittoria, gli occhi dei follower sono ancora puntati sui Ferragnez e sulla loro nuova vita a quattro. Foto, video e scatti della neonata e del fratellino Leone fanno il giro del web. Ma ad attrarre l'attenzione dei fan, anche un altro particolare "super glamour".

Il pigiama indossato da Chiara Ferragni in clinica, subito dopo il parto, è stato messo in vendita ieri pomeriggio. Ma in poche ore è andato tutto esaurito. Si tratta di un piagiama rosa con l'iconico logo dell'occhio. Un originale Chiara Ferragni Collection. Ieri, l'imprenditrice digitale aveva avvertito i follower che l'elegante indumento intimo era disponibile online sul suo sito. E i fan non si sono fatti attendere, le scorte sono andate subito sold out.

Chiara Ferragni ha ringraziato gli utenti e ha assicurato che l'articolo richiestissimo sarà a breve di nuovo disponibile online. Il pigiama rosa con l'occhio costa 159 euro. E in tre giorni è già diventato un cult.

