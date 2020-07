Chiara Ferragni e la "pancetta" su Instagram: «Normalizziamo il corpo delle donne». Il post fa il pieno di like

Chiara Ferragni e la pancetta. «Normalizziamo il corpo delle donne», dice Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia da 20 milioni di follower. Non è la prima volta che Chiara si schiera a favore delle donne. Stavolta lo fa con un selfie che mette in mostra la sua “pancetta”. “E i complimenti non si sono fatti attendere. “Un corpo normale (e tu con la tua naturalezza sei bellissima!), ma con un'anima speciale. Grazie per far vedere te stessa senza filtri e far capire che ognuna di noi è bella nella sua normalità” le ha scritto una fan. Proprio pochi giorni fa, Chiara Ferragni aveva stupito tutti con un post in cui mostrava la cellulite: "Ce l'abbiamo tutte" aveva detto.

Chiara Ferragni era in vacanza in Sardegna, aveva pubblicato uno scatto che la ritraeva in bikini. Tra i tanti commenti, un utente le aveva infatti fatto notare la sua perfezione. “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!”. Ma lei aveva spiegato: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”.

Chiara Ferragni si è sempre battuta contro il body shaming. Come quando sua sorella Valentina fu attaccata sui social per le sue rotondità. «Ricordatevi che passare il tempo a insultare altre donne non vi renderà più belle, più intelligenti, più divertenti, vi renderà solo più infelici», aveva scritto. Parole sante.



