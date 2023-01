Chiara Ferragni, l'outfit a Sanremo 2023 come sarà? Indovinello social

L'appuntamento con il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più. E per Chiara Ferragni, dopo le tante prove sul palco dell'Ariston, è giunto il momento di pensare anche agli outfit da sfoggiare durante la kermesse della musica italiana. Così, per coinvolgere i suoi tanti fan e follower, ecco spuntare un indovinello social pronto a svelare qualche dettaglio sui possibili vestiti che indosserà.

L'indovinello

Chiara Ferragni è l'influencer più amata al mondo. Con più di 28 milioni di follower su Instagram, l'imprenditrice digitale è sempre alla ricerca di nuovi spunti provenienti dalla sua quotidianità da condividere con i fan. E anche la scelta dei vestiti da sfoggiare in prima serata su Rai 1, diventa un tema da affrontare con i suoi seguaci. E nelle sue storie di Instagram ecco spuntare l'indovinello social su quali stilisti la vestiranno per le serata di apertura e chiusura di Sanremo 2023, in cui sarà coconduttrice, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi.

La domanda

«Secondo voi di chi saranno i vestiti che indosserò a Sanremo?», domanda chiara Ferragni. Al momento l'impenditrice e stilista non ha condiviso le tante risposte che, immaginiamo, hanno intasato i suoi messaggi privati di Instagram. E sicuramente la risposta non è certo facile. Lei, da sempre, ha rapporti lavorativi con le griffe di moda più importanti al mondo. Il rapporto speciale con Donatella Versace è noto a tutti. La stilista è amica di famiglia per i Ferragnez tanto che, la stessa Ferragni e suo marito Fedez, spesso la definiscono, in presenza dei figli Leone e Vittoria, «zia Donatella». Ma probabilmente la risposta potrebbe risultare troppo banale quando si tratta di Chiara Ferragni. Ma un indizio potrebbe giungere proprio dai social della Ferragni.

L'indizio social

Nei giorni scorsi, infatti, Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower delle storie su Instagram dove ha rivelato di trovarsi a Parigi per fare le prove d'abito proprio per l'importante occasione. Che si tratti di un marchio francese? O è solo una casualità che la Ferragni sia volata nella capitale transalpina per le prove? Attualmente è difficile sciogliere i dubbi. Anche perché non è chiaro, visto che sarà presente a due serata, se la scelta della coconduttrice del festival cadrà su una sola griffe o su diverse case di moda. E chissà che non sia proprio la Ferragni a dare qualche indizio in più nei prossimi giorni...