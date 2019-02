Chiara Ferragni tra i bimbi malati di tumore, l'Ospedale mette il veto: «Inopportuno»

Chiara Ferragni ospite all'ospedale di Padova tra i bambini malati di tumore? Meglio di no. Inopportuno. L'invito alla star delle influencer italiane - subito accettato dalla Ferragni - era venuto dal reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale padovano, dove sono ricoverati giovanissimi pazienti, proprio per divertirli e distrarli dalla loro malattia.



Chiara Ferragni, questa mattina 16 febbraio, avrebbe dovuto insegnare alle ragazze tutti i segreti del trucco, ma anche come ci si comporta davanti alle telecamere, come si registra un video che abbia successo sul web.

Ma dalla direzione dell'Ospedale l'autorizzazione è stata negata: non perché non sia positivo cercare di "alleggerire il carico" ai minorenni ricoverati, ma perché il rango della regina dei social è parso eccessivo, avrebbe fatto clamore, attirato gente. Fatto sta che in reparto la delusione è palpabile.



Il Beauty Bites, lo stage di trucco di Chiara Ferragni che a Milano ha fatto sold out domani si sarebbe dovuto tenere all'ospedale di Padova. L’influencer, affiancata dal suo truccatore personale Manuel Mameli, avrebbe dovuto intrattenere i pazienti del reparto di Oncologia pediatrica con delle lezioni sul make up.

