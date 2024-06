Chiara Ferragni e il flirt con Tony Effe: «Ecco cosa dicono loro»

Chiara Ferragni e Tony Effe si stanno realmente frequentando? La presunta nuova coppia è stata paparazzata da Chi mentre lasciavano un famoso ristorante a Milano. Insieme a loro gli amici dell'imprenditrice digitale, coloro che, secondo il gossip degli ultimi mesi, Fedez non riusciva a digerire. Sembrerebbe, però, che la verità sia un'altra.

Le voci

Sulla presunta frequentazione di Ferragni e Effe si è espressa Deianira Marzano che, insieme a Gabriele Parpiglia, pare avere importanti novità. Ospite a Radio Marte, l'esperta di gossip e da poco grande amica di Ferragni, ha spiegato che tra i due non ci sarebbe una frequentazione in corso. «No story», sarebbero state le parole ufficiali dell'imprenditrice digitale. Il giornalista, invece, che sostiene di aver parlato con Tony Effe, rivela che il cantante avrebbe smentito le voci.

Il lavoro

La testa di Ferragni, però, più che sulle questioni di cuore sembra essere rivolta al lavoro. Fabio Maria Damato, giovedì 13 giugno, lascia il gruppo dell'influencer digitale. Le società Fenice e TBS Crew, infatti, comunicano in una nota che dal 16 giugno il manager «cesserà dalla funzione di Direttore Generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali». «Il cambiamento – prosegue la nota – fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale». Damato, però, commentando la nota su Instagram, ha parlato di dimissioni volontarie e non di un licenziamento.