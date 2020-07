Chiara Ferragni nuda in vasca da bagno in vacanza: lo scatto hot fa impazzire i fan. Chiara Ferragni ha postato un'immagina di lei immersa in una magnifica vasca da bagno sul terrazzo con vista panoramica, si è mostrata in tutta la sua bellezza: nuda dalla vita in su e mani a coprire i capezzoli. Uno scatto "vedo non vedo" molto hot che ha infiammato i follower.

La Ferragni in questi giorni è in Salento dove ha regalato questo scatto decisamente hot: tantissimi gli applausi dei fan scatenati davanti alla carrellata di immagini ma anche qualche critica. "Sei una mamma, che foto metti", scrive ironico un follower.

