Chiara Ferragni nuda sotto il cappotto: il look bollente alle sfilate di Parigi conquista i fan

Chiara Ferragni a Parigi con il cappotto e sotto...niente. E la foto è diventata subito virale mandando in tilt il contatore dei like della super influencer e imprenditrice, nonostante l'abitudine ai grossi numeri. A fare impazzire i fan è lo scatto con la Ferragni in calze a rete e senza - così sembra - slip.

E' successo alla Paris Fashion Week, la settimana della moda parigina che segue quella milanese, dove ha sfilato anche l'alta moda italiana. In soli cinquanta minuti lo scatto ha totalizzato 200 mila like. Sotto il cappotto panna, quindi non c'era niente. O meglio, solo il reggiseno nero e i collant bollenti. Così Chiara si è proposta via social. A vestirla è il brand Schiaparelli, di cui la 35enne è sempre più volto stabile.

