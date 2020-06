Chiara Ferragni, la foto con le sorelle scatena i followers: «Ma è una cosa di famiglia?». «Con tutti quei soldi...»

Ultimo aggiornamento: 10:29

sta trascorrendo il weekend ininsieme alla famiglia. Il marito Fedez, ma anche le amate sorelle. La meta prescelta sono le Cinque Terre, che Chiara omaggia sin dall'arrivo in hotel con una foto scattata sul balcone in cui il panorama la fa da protagonista. E non a caso l'influencer e imprenditrice accompagna le foto con la didascalia "Breakfast with a view". La colazione diin balcone è l'occasione per scattare una foto anche con le sorelle, ma i followers non possono fare a meno di notare alcuni dettagli.Sul balconcino dell'hotelposa in shorts e un mini-top bianco che lascia pochissimo spazio all'immaginazione. Un dettaglio che è difficile non notare, tanto che è stato oggetto di molti commenti contrariati: «Con tutti quei soldi...compratelo un reggiseno».A cadere sotto le critiche dei followers di Instagram anche, la minore tra le tre sorelle. La ragazza posa a piedi nudi, e proprio i piedi attirano l'attenzione: «Ma avere i piedi brutti è una cosa di famiglia?». Il riferimento è ai piedi di Francesca, che nella foto appaiono sproporzionatamente allungati a causa del grandangolo con cui è stata scattata l'immagine.