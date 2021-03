Chiara Ferragni, è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Le tenere foto

Chiara Ferragni , è nata la figlia: «Ecco come si chiama». Pochi minuti fa, l'imprenditrice digitale e il marito Fedez hanno diffuso su Instagram la lieta notizia (con tanto di foto): è nata la sorellina di Leone. Ecco le parole dei Ferragnez.

«23 Marzo 2021. La nostra Vittoria 🎀». Insomma, Baby V ha finalmente un nome, si chiama Vittoria. Come in tanti fan avevano sospettato dopo l'indizio della camicia di Fedez a Sanremo. Niente Venere o Veronica (altri dui nomi in lizza tra i follower).

Nella tenera immagine condivisa da mamma bis Chiara Ferragni, l'influencer abbraccia la piccola Vittoria, che stringe il ditino di papà Fedez. Non resta adesso che aspettare la reazione del piccolo Leone, da oggi a tutti gli effetti un fratellino maggiore. La bimba, attendendo qualche giorno in più, non è dei Pesci come il fratellino ma è nata sotto il segno dell'Ariete.

Immediati i gli auguri commossi dei follower. «Auguri, è bellissima», scrivono in tanti. E ancora: «Benvenuta Vittoria, quarta Avenger». Commentano i follower, facendo riferimento alla passione di Leone per i supereroi. Insomma, i follower sono in festa per l'arrivo della piccola. Auguri Ferragnez.

