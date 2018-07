Chiara Ferragni lavoratrice: «Soffro, ma Leo avrà l'idea di una mamma di valore»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, moglie (tra poco) e grande lavoratrice.non si è mai fermata nemmeno dopo la nascita di, il figlio avuto con il rapper Fedez. Tutti e due sono molto impegnati e spesso costretti a viaggiare per lavoro, tanto che sul web le domande su come crescono il bambino sembrano essere molte.A dare le risposte dei followers e curiosi è stata la stessa Chiara attraverso diverse Instagram Stories. Quando le viene chiesto se non si sente in colpa a lasciare solo Leo, risponde: «Sono molto triste quando sono lontana da lui, ma so anche che è molto importante non smettere di lavorare, soprattutto se ami molto il lavoro che fai. Quando sarà un po' più grande ho intenzione di portarlo sempre con me e so che crescerà con l'idea di avere una super mamma. La cosa più importante è raggiungere un giusto equilibrio tra vita professionale e vita privata e io trovo sempre il tempo per stare con lui, con il mio fidanzato e con la mia famiglia». Diretta e decisa la blogger anche quando le viene chiesto con chi stia il bimbo in sua assenza: «Sta sempre con Fede e mia madre, inoltre abbiamo l'aiuto di una fantastica tata».La Ferragni ha anche ammesso di volere altri bambini, così come il suo compagno. Ovviamente non sono mancate le domande in merito al matrimonio. Chiara ammette di essere molto eccitata e di non vedere l'ora, conferma data e location e poi aggiunge: «Sarà una cerimonia intima con le famiglie e gli amici più stretti, ma sarete informati su tutto quello che succede attraverso i social».