Chiara Ferragni, "lite" con Fedez l'ultimo giorno di vacanza in Sardegna: «Mi hai rotto il caz***». Anche per i Ferragnez le vacanze sono giunte al capolinea. Domani Chiara Ferragni, Fedez e Leone torneranno a Milano dopo quasi un mese sull'isola. Ma proprio l'ultimo giorno di villeggiatura qualcosa avrebbe fatto storcere il naso al rapper.

In una serie di stories su Instagram, Chiara Ferragni ha documentato l'accaduto. L'influencer ha organizzato uno scherzo al marito, riempendo una pistola ad acqua in piscina e bagnandolo all'improvviso mentre lui si trovava seduto in veranda.

«Chiara caz*** ho il telefono», sbotta Fedez che si alza di scatto. Nelle successive stories, il rapper, messo all'angolo dalla moglie, la riempie di complimenti per convincerla a smettere di "sparare". Chiara però non molla e a quel punto il cantante "passa all'attacco", cerca di disarmare la moglie e conclude tra le risate: «Hai rotto il caz*** Chiara!». Scherzetto riuscito.

