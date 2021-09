Chiara Ferragni, la linea scuola con astucci, quaderni e diari è sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Non è possibile...»

Chiara Ferragni , la linea scuola con astucci, quaderni e diari è sold out. Ecco il prezzo. Fan delusi: «Non è possibile...». A pochi giorni dalla prima campanella, l'imprenditrice digitale ha lanciato una linea di articoli di cancelleria glamour, per le allieve che si apprestano a tornare sui banchi di scuola.

Quaderni e astucci con il logo, diario glitterato e perfino gomme per cancellare con le sembianze dell'influencer. Ecco i prezzi della linea Back to School: il diario costa 17,90 euro, l'astuccio disponibile in rosa e azzurro viene 35 euro, i quaderni 2,10 euro e il pacco scorta di gomme 7,70 euro.

C'è un però. A due giorni dall'inizio delle lezioni in quasi tutta Italia, la linea Back to School è già sold out sul sito ufficiale. Immediati i commenti delusi: «Ma è già tutto esaurito, volevo il diario glitterato». E ancora: «Non c'è più nulla, volevo quaderni e astuccio. Quando torneranno?». Lunedì, dunque, qualche bambina arriverà a scuola senza diario. In attesa del back in stock.

