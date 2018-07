Chiara Ferragni in vacanza con il piccolo Leone Tante critiche sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è di nuovo in vacanza: dopo l'addio al nubilato e prima del matrimonio la futura sposa diè all'Argentario con il piccolo, la mamma, le sorelle e la migliore amica per una settimana di vacanza.LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni "Bride to be", e la collana con il nome torna must have​​ E Leone è arrivato anche il tempo del primo bagnetto, ovviamente in piscina con la mamma e con tanto di costumino firmato Burberry. Qualche polemica però, si doveva pur scatenare, e gli hater si sono scagliati contro il fatto che il bimbo indossasse un paio di occhiali da sole. «Ma sono proprio necessari?», scrive qualcuno, mentre qualcun altro si dice indignato «Dai non si possono mettere degli occhiali del genere a un cucciolo di tre mesi». La mamma però non replica e preferisce godersi la vacanza.