Chiara Ferragni, la foto con Leone in lacrime Ed è polemica per il selfie

di Emiliana Costa

I fan notano un particolare: «Non è possibile...». L'influencer più famosa del mondo è partita oggi per le vacanze in compagnia del marito Fedez e del figlioletto Leone. Ma prima di partire, Chiara ha scattato un ultimo selfie con il piccolo in braccio. Che però non era dell'umore giusto ed era in lacrime.i commenta ironica: «Siamo così felici di partire per le vacanze». Ma ad alcuni follower il post non sarebbe andato giù. «Leo sta piangendo, sua madre dovrebbe farlo smettere di piangere invece di fare un selfie...». E ancora: «Datemi un motivo per mettere mi piace a una foto dove lei scrive che sono felici di partire e Leo piange. Ma per una volta non può evitare una foto o almeno farla quando il figliolo sorride?». E c'è chi nota: «Si vedono i lacrimoni di Leo sulla maglietta».In ogni caso, la tenera foto di Chiara Ferragni e Leone che piange in poche ore fa il giro del web, sfiorando i 600mila like. E voi come la pensate?