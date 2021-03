Chiara Ferragni, Leone guarda in tv l'esibizione di Fedez a Sanremo. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che dice?»

Chiara Ferragni , Leone guarda in tv l'esibizione di Fedez a Sanremo. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Che dice?». Pochi minuti fa il rapper milanese si è esibito in coppia con Francesca Michielin sul palco dell'Ariston. Per il marito di Chiara Ferragni è la prima volta al Festival e l'emozione si è fatta sentire. Fedez è apparso molto teso sul palco, per sciogliersi poi nel corso della performance.

A seguirlo da casa, i due fan numero uno. La moglie Chiara Ferragni - incinta della secondogenita - e il piccolo Leone vestito Versace come papà Federico. Ma è la reazione del piccolo di casa Ferragnez che scioglie il cuore dei fan. Il bimbo, guardando Francesca Michielin accanto al papà, chiede: «Ma non è la mamma?». Chiara Ferragni, intenerita, spiega tutto: «Quando Leone la sentiva in questi mesi, pensava che la voce fosse la mia».

Intanto, continua il totonome per la secondogenita di casa Ferragnez. Nell'ultimo post di Fedez, il cantante appare di spalle con indosso una giacca Versace su cui sono stampate quattro iniziali e fa il segno di vittoria. La diascalia sibillina aiuta a capire: «F. C. L. V. 💖💫 La mia famiglia mi copre le spalle 🙏🏻». Se F sta per Fedez, C per Chiara e L per Leone, vuol dire che la figlioletta in arrivo si chiamerà con un nome che inizia con la V. I fan sono sicuri: «Si chiamerà Vittoria».

