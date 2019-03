Chiara Ferragni insegna a Leone a fare il Pellerossa i fan notano un particolare

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Sule ultime novità. Il piccolo Leo è ormai diventato una star di Instagram. Mamma Chiara e papà Fedez ogni giorno condividono foto e filmati del bimbo che fanno commuover i fan. Ma nel video in cui Leone prova a fare il gesto dei Pellerossa,& Nel filmato,mostra a Leone come emettere un suono, facendo vibrare la mano davanti alla bocca., facendo ridere a crepellee infine ci riesce, per la felicità di mamma Chiara. Ma l'attenzione dei fan è stata catturata da», scrive una follower. E ancora: «». Insomma, il piccolo Leone calza ai piedi il famoso modello dell'Adidas, versione mini, e i fan impazziscono.D'altronde, tale mamma.