Chiara Ferragni , Leone e la foto (triste) con Babbo Natale. I fan notano un dettaglio: «Fa paura...». Fedez ha appena condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto esilarante del figlioletto in braccio a Babbo Natale. Leone, però, non sembra affatto convinto e ha le sue ragioni.

APPROFONDIMENTI GRANDE FRATELLO VIP Gf Vip, Andrea Zenga fa strage di cuori. Dayane: «E' il... RAI UNO L'Eredità, Massimo Cannoletta vince ancora alla...

A interpretare Babbo Natale è papà Fedez. Il bimbo lo avrebbe riconosciuto, nonostante il travestimento. Nelle stories il cantante ha documentato l'incredibile trasformazione. Ma nell'immagine, Leone ha il visino deluso e il rapper commenta ironico: «Ha capito tutto, nonostante le quattro ore di trucco».

Immediati i commenti dei fan: «Ti hanno tradito le mani con lo smalto e i tatuaggi». E ancora: «Fa paura Fedez-Babbo Natale». E c'è chi ci scherza su: «Almeno adesso sa come sarai da vecchio». In ogni caso, l'immagine in pochi minuti fa il boom di like.

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA