Il piccolo Leone insultato «Sei un down come tuo padre». Fedez risponde

«Don't touch my Lello». È questa una delle risposte di Fedez ad un hater che, su Instagram , aveva insultato pesantemente lui e soprattutto Leone, il figlio del cantante e di Chiara Ferragni . L'utente, infatti, commentando una foto del bimbo insieme al cane della mamma, si era lasciato andare ad un insulto decisamente becero: «Sei un bel down come tuo padre».Una volta notato il commento, Fedez non ci ha pensato un attimo a rispondere per le rime. Di fronte ad un insulto così grave e irrispettoso, la risposta di Fedez appare come un 'blast' d'alta classe: «Tu invece sei un coglione, ma sono sicuro non avrai occasioni per riprodurti».Non contento, Fedez ha poi voluto esporre l'hater ad una vera e propria gogna mediatica, pubblicando uno screenshot della risposta al commento su Instagram Stories: «Vuoi far sapere al mondo quanto sei idiota?».L'utente, forse temendo ripercussioni legali, ha quindi deciso di tornare sui propri passi, usando questa scusa per giustificare quel commento: «Scusami Signor Fedez, mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento». La reazione di Fedez è divertita e abbastanza scontata: «Quanta formalità». Un cambio di registro dovuto ad un sincero pentimento o paura delle conseguenze di una leggerezza che ha scaturito un'offesa gravissima?