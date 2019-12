Chiara Ferragni ha in braccio Leone, papà Fedez scacciato: «Non mi vuole più»

Un divertente siparietto in casa Ferragnez. Da qualche tempo, infatti, il piccolo Leone ha iniziato ad assumere un certo comportamento mentre si trova in braccio a mamma Chiara Ferragni. Tutto dimostrato da un video girato e pubblicato da papà Fedez.

LEGGI ANCHE:

Festival di Sanremo, chi sarà la valletta? Codacons contro la Ferragni, ipotesi Leotta e Miriam Leone

Chiara Ferragni, la foto di suo fratello con Leone. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

Il bambino, infatti, da qualche tempo scaccia il padre quando si trova tra le braccia della mamma. Fedez prova ad avvicinarsi, ma viene allontanato. Le cose cambiano quando mamma Chiara Ferragni non c'è, ed il piccolo Leone a quel punto cerca il papà. Quando però si trova in compagnia della mamma, il piccolo Leone non vuole proprio saperne del papà e Fedez, sconsolato ma divertito, commenta così: «Trattato come un testimone di Geova».

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA