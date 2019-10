Chiara Ferragni, la tenera foto di Leo in accappatoio. I fan: «Ti rendi conto? Col figlio...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempo di vacanze in montagna pere il piccolo. La famiglia, con papàgrande assente di questi giorni, sta passando il weekend nel resort in Svizzera in cui è già stata un anno e mezzo fa, quandoancora non era nato. Proprio in quell'occasione,scattarono una tenera foto in cui il futuro papà baciava il pancino alla moglie, foto che laha replicato a distanza e stavolta proprio con il figlio. Ma non è questa l'unica foto del bambino a suscitare la curiosità dei fan, che in un secondo scatto hanno notato uno strano particolare.La foto incriminata, stavolta, ritrae Leo avvolto in un accappatoio bianco e con il faccino stupito. Un momento di coccole tra mamma e figlio dopo il bagno in piscina che ha attirato l'attenzione per un particolare. Sotto la lente d'ingrandimento c'è la gamba destra di Leo, che sembra più sottile dell'altra. Photoshop per far sembrare il bambino più magro? Davvero un'ipotesi bizzarra, ma è stata fatta: «ti rendi conto, Photoshoppa pure il figlio, per farlo sembrare più magro e più alto».La risposta, come spesso accade, è molto più semplice di qualsiasi speculazione. Non si tratta che di una questione di prospettiva: «se guardi bene - scrive una fan in risposta al commento che insinuava un trucco - il bimbo ha semplicemente il piedino destro piegato in dentro quindi quello che si vede nella foto è un pezzo di caviglia e un pezzo di piedino».