Chiara Ferragni e il servizio hot in costume: truccatrice le massaggia il lato b

Tra un post e una giornata con Leone, continuano i viaggi per lavoro diche stavolta è volata inper uno shooting in costume da bagno. Un setting perfetto per l’influencer che naturalmente ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti.Dal suo account Instagram, nelle stories, Chiara ha però voluto fare un altro regalo ai suoi follower, inserendo alcuni momenti hot in cui, durante il servizio fotografico, si fa massaggiare ilLei è seduta su una Vespa con un costume intero rosso sotto al sole quando si avvicina una truccatrice. La nuova arrivata però non si concentra sul volto, ma sul suosu cui sembra applicare una crema, forse per nascondere qualche imperfezione.Il risultato degli scatti comunque è stato molto apprezzato dai suoi fan che, oltre a riempirla di like come al solito, non hanno mancato di commentare positivamente il nuovo impegno lavorativo dell’indaffaratissima influencer.