Chiara Ferragni in lacrime al funerale dell'ex manager straziante saluto ad Alessio

È morto a soli 34 anni. Alessio Sanzogni, noto influencer ed ex manager di Chiara Ferragni, è rimasto vittima di un incidente in auto avvenuto la scorsa notte sull'A4 in provincia di Bergamo. Alessio Sanzogni era alla guida della sua vettura quando, per cause che devono ancora essere accertate, ha tamponato a forte velocità un tir che era fermo in colonna a causa di un altro incidente stradale.

Il 34enne, originario di Gardone Valtrompia (Brescia), era vicino allo svincolo di Bergamo, in direzione Milano, dove si era trasferito da tempo e dove lavorava. Tra le varie cose Alessio Sanzogni è stato general manager di 'Tbs Crew', azienda creata dalla fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni in lacrime: occhiali scuri e cappotto nero al funerale di Alessio Sanzogni, il suo ex manager morto a soli 34 anni in un incidente stradale. Oggi l'ultimo saluto ad Inzino, il Val Trompia nel bresciano.