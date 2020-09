Chiara Ferragni nell'hotel di lusso, gli haters si scatenano: «Scroccona....»

Ferragni, scatto a colazione

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con le amiche e una delle due sorelle, Francesca, nell'hotel Il Sole di Ranco sul Lago Maggiore., notissima influencer, viene spesso invitata in ristoranti e strutture ricettive per fare promozione sui social, con i suoi 20milioni di follower. Ma a qualcuno la cosa non andrebbe giù.LEGGI ANCHE:Delusione per Perla Maria, la figlia di Maria Monsè: la ragazzina, nata dall'amore fra la showgirl e l'imprenditore Salvatore Paravia nel 2006, avrebbe chiesto una foto ai suoi miti, Chiara Ferragni e Fedez, ricevendo un secco "no" come risposta. Avete visto come è diventata la figlia di Maria Monsè: ora è adolescente.Stamattina, la moglie di Fedez ha postato uno scatto a colazione con le sue amiche, nel giardino esclusivo dell'hotel e tra i tanti messaggi di affetto dei fan, sarebbero apparsi anche alcuni commenti al vetriolo. «Come pensi di aiutare l'economia se continui ad andare nei posti gratis? Ma non pensi di essere ridicola? Tu e il tuo solito gruppo di noiose scroccone...», scrive un hater. Chiara Ferragni non ha raccolto la provocazione e non ha risposto al commento velenoso. In ogni caso, la foto fa il pieno di like. Con buona pace degli invidiosi.