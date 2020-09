Chiara Ferragni incinta? Questa volta i fan sono sicuri: «Quando arriva l'angioletta?». Ecco cosa sta succedendo. L'influencer più famosa del mondo in attesa di una bimba? I follower non avrebbero dubbi, la loro beniamina starebbe aspettando la sorellina di Leone. Ma perché tanta sicurezza?

Chiara Ferragni ha appena postato su Insatgram uno scatto in reggiseno. Nell'immagine, la moglie di Fedez esibisce un décolleté esplosivo e a corredo della foto, mette nella didascalia l'emoticon con l'aureola. Tanto è bastato per fare sognare i follower. «Chiara sei incinta? Hai due taglie in più di reggiseno...». E ancora: «L'emoticon con l'aureola è la bimba in arrivo... Quando arriva l'angioletta?». «Cosa aspetti a dircelo? Nella foto non fai vedere la pancia...».

C'è anche chi crede che il décolleté esplosivo sia dovuto solo al reggiseno push-up. Ma in tanti sognano una sorellina per Leo. Chiara Ferragni ancora non avrebbe risposto. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 15:31

