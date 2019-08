Chiara Ferragni incinta? Lei commenta il post: «Ma davvero, non sapevo!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non èe ci tiene a farlo sapere. La potente fashion blogger, in relax in vacanza a Ibiza assieme al marito Fedez e il piccolo Leone, ha commentato il post di un settimanale che la voleva di nuovo in stato interessante.“Voglia di un secondo figlio in casa Ferragnez: si inseguono le voci di una seconda maternità”, era la frase nella didascalia del post di anticipazione del settimanale. Chiara è voluta intervenire in prima persona probabilmente anche per fermare l’effetto tam tam che si sarebbe scatenato sulla rete: “Ma davvero? – ha scritto ironicamente sul social - Non sapevo, non vedo l’ora di leggere le news 😅”.Intanto dalle stories del suo account instagram intanto ha postato alcuni video di anteprima del suo docu film, “Chiara Ferragni Unposted”, diretto da Elisa Amoruso, in cui si parla della sua vita, dalla giovinezza al successo globale grazie alla rete.La pellicola sarà presentata alla settantaseiesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.