Chiara Ferragni e Heidi Klum scatenate al microfono serata al karaoke bar

Nel suo viaggio in Giapponesi ritaglia un po’ di divertimento e si è esibita in unbar assieme alla collega, che ha recentemente sposato il giovane fidanzato Tom Kaulitz, del gruppo dei Tokio Hotel. Ovviamentenon si è lasciata sfuggire la possibilità di immortalare tutto su Instagram.è in Giappone per lavoro, a breve infatti farà parte della giuria di "Making The Cut", condotto proprio da Heidi Klum e dallo stilista Tim Gunn, per Amazon Prime Video. Al suo fianco siederanno colleghi esperti di moda del calibro di Naomi Campbell, Nicole Richie, Carine Roitfeld e lo stilista Joseph Altuzarra.In attesa dell’impegno sul piccolo schermo Chiara e Heidi si riunite con un numeroso gruppo di amici per cantare insieme davanti allo schermo del karaoke, con risultati non proprio esaltanti. La serata poi è proseguita con la Ferragni alla ricerca di specialità culinarie con un giro di street food.