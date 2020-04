Chiara Ferragni e il quadro della Gioconda con Leone in braccio, i fan non apprezzano: «È tutto molto inquietante...». Chiara Ferragni infatti si fa portatrice del malumore che sta accomunando gli italiani in quarantena. Ogni anno, infatti, Pasqua e Pasquetta vengono 'funestate' dal tempo estremamente variabili, ma questa volta, anche a causa della Pasqua 'alta', il tempo è assolutamente primaverile, soleggiato e gradevole. La influencer lo ha rimarcato (anche se lei può consolarsi prendendo il sole in giardino), anche se i fan hanno notato ben altro nelle foto postate su Instagram. Ma l'attenzione dei commentatori si riversa su un quadro raffigurante la Giocanda e su un cartonato

LEGGI ANCHE: Bianca Atzei e la lontananza dalla mamma: «È il suo compleanno e sta passando giorni difficili»

Chiara Ferragni ha pubblicato quattro foto: due in giardino, a prendere il sole su un lettino, e due in casa. Sono proprio questi due ultimi scatti a scatenare i commenti sui follower, che invece di concentrarsi sulla solarità e sull'avvenenza della influencer milanese, non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli un po' trash.

In una foto, infatti, si nota un grande dipinto alle spalle di Chiara Ferragni: si tratta di un adattamento molto particolare e personalizzato della Gioconda di Leonardo da Vinci, che tiene in braccio il piccolo Leone, figlio dell'influencer e di Fedez. Non va meglio nell'altro scatto: l'attenzione dei follower va tutta su un cartonato a grandezza naturale di Chiara Ferragni. «Tra la Gioconda che tiene in braccio Leone e il tuo cartonato, non si sa quale sia la cosa più inquietante», il tenore piuttosto uniforme dei commenti dei fan.

Ultimo aggiornamento: 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA