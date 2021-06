Chiara Ferragni a Gardaland con Leone, ma i fan notano un dettaglio: «Com'è possibile?»

Chiara Ferragni ieri ha trascorso un'intera giornata nel parco divertimenti in provincia di Verona insieme al figlioletto di tre anni Leone, alla sorella Francesca, al papà di Fedez Franco ed alcuni amici. «Il giorno più bello a Gardaland con il mio bambino» ha scritto l’influencer su Instagram condividendo il video a bordo delle montagne russe insieme al primogenito. E poi una carrellata di immagini in cui Leone appare sul trenino di Peppa Pig e sulla carrozza di Cenerentola.

La giornata a Gardaland è stato un regalo per tutti, non solo per il piccolo Leone. Chiara ha infatti condiviso alcuni scatti in cui appare divertita e rilassata mentre si sbizzarrisce sulle giostre acquatiche. «Ci andavo sempre da bambina» rivela su Instagram condividendo i suoi ricordi. Che ora vuole rivivere insieme al figlio: «Adoro portare il mio bambino e vederlo godersi le giostre» ha scritto. Chiara ha documentato l'inusuale pomeriggio con foto e video su Instagram, ma un filmato in particolare ha attirato l'attenzione dei follower. Nella clip, condivisa sul feed, Chiara Ferragni e Leone ridono felici sulle "montagne russe" per bimbi, tra salite e mini discese. Il bimbo, super coraggioso, affronta tutto abbracciato alla mamma. Ma dietro di loro spunta una signora “misteriosa”.

Immediati i commenti dei fan su Instagram: «Ma la signora che dietro di loro ha ripreso tutto con il telefonino? Bellissimo». E ancora: «La signora che li riprende? Le sta perfino per cadere il cellulare! Troppo forte». Insomma, i follower adocchiano una fan che ha avuto la fortuna di fare il giro sulla giostra con la sua beniamina e non ha voluto perdersi neanche un secondo, anche a costo di far cadere il cellulare. Risate social.

