Chiara Ferragni è zia, è nato Edoardo, figlio della sorella Francesca. Il tenero annuncio su Instagram

«Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi»: con queste parole Francesca Ferragni, sorella della più famosa Chiara, dà il benvenuto al piccolo Edoardo, primogenito nato dall'amore con il compagno Ricky Nicoletti.

I Ferragnez dunque, già genitori dei piccoli Leone e Vittoria, diventano anche zii. Una gioia in più per Fedez e Chiara Ferragni, alle prese con un periodo esaltante dal punto di vista professionale, ma non altrettanto da quello della vita privata, con la brutta vicenda della malattia di Fedez.

