Chiara Ferragni, la foto hot in lingerie trasparente scatena i fan: «Ora ci hai fatto vedere tutto» /Guarda

Chiara Ferragni attira l'attenzione dei suoi followers e stavolta non per dei post con Leone o Vittoria. Un risveglio hot quello che hanno avuto i seguaci dell'imprenditrice social milanese. L'influercer e moglie di Fedez ha pubblicato stamattina una foto che ha fatto scaldare gli animi di tutti. Chiara è di fronte lo specchio, nella sua nota cabina armadio (quella che tutte vorrebbero avere) e indossa solo della lingerie completamente trasparente dell'azienda che lei promuove (of course). Valanga di commenti. la maggioranza tra donne e uomini apprezzano, tra loro non manca ovviamente il commento di Fedez che scrive: «Wellaaaaa», ma anche i complimenti da Cecilia Rodriguez. Il completino intimo è nero e in pizzo con nastri che fasciano il ventre mostrando totalmente il fisico mozzafiato della Ferragni.

Chiara Ferragni, i commenti dei fan

Lo scatto ovviamente fa discutere e non mancano i commenti di persone che la considerano una foto «volgare». Poi c'è anche chi fa veste i panni del moralista e vuole provare a riportare la giovane imprenditrice sulla retta via ricordandole il suo ruolo di madre, e chi anche nella critica la butta sull'ironia: «Ormai ci hai fatto vedere tutto».

Il fenomeno Ferragni

Per Chiara Ferragni tutto questo è solo lavoro, ma da quando è nata è diventata un vero e proprio fenomeno sociale per la sua capacità di creare rumors ad ogni post. Ama mostrarsi e non si nasconde di fronte a nulla. Una cosa è certa il fisico della Ferragni è tornato al top.

