Chiara Ferragni , foto romantica con Fedez in Sardegna. Ma i fan notano qualcosa di strano: «È uguale...». I Ferragnez stanno trascorrendo le vacanze nel nord della Sardegna. Dopo aver trascorso qualche giorno con i parenti al completo, adesso sono insieme a un gruppo di amici.

Ieri sera, Chiara Ferragni e Fedez sono stati immortalati in un tenero scatto condiviso su Instagram. L'influencer e il rapper sono davanti la piscina della loro super casa vacanze. Chiara indossa un vestito nero a stelline bianche dalla scollatura vertiginosa e è Fedez in camicia. Il cantante ha postato lo scatto con un'eloquente didascalia, il simbolo dell'infinito.

Immediati i commenti dei fan: «Siete bellissimi». Ma c'è qualcuno che nota una particolare somiglianza: «Fedez sembra Justin Bieber». Il rapper risponde mettendo l'emoticon dell'omino con il braccio alzato, come a dire: «Sono io». Boom di like per l'autoironia.

