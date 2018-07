Chiara Ferragni, arriva pioggia di insulti: «Hai fatto ustionare tuo figlio»

We love Sardegna 💘 #LeoncinoMio Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 25, 2018 at 2:22 PDT

Pioggia di insulti su, questa volta ad essere messa in discussione è la sua. Dopo la pubblicazione di una foto mentre è in vacanza con Fedez e il loro bambino, moltissimi hanno notato ildie hanno subito gridato all'ustione.Tanti hanno accusato l'Influencer di essere stata superficiale, di non aver protetto con una crema adeguata la pelle del suo bambino così piccolo, di averlo esposto troppo al sole. I più catastrofici hanno parlato di lesioni permanenti per il bambino, insomma gli haters, ma non solo, non si sono risparmiati. Qualcuno però ha dato il beneficio del dubbio alla super mamma, ovvero che uno dei filtri usati su Instagram potrebbe aver alterato il colore naturale della pelle del bambino.La Ferragni, così come Fedez, che mostrano di giorno in giorno le loro vacanze in famiglia, non hanno battuto ciglio sull'ennesima polemica, anche perche le stories, i video e le foto successive al post mostrano Leone in perfetta forma e del "giusto colore". Forse è il caso di dirlo: accettare la felicità altrui spesso è difficile e pur di trovare "difetti" si punta a cercare il pelo nell'uovo, o, in questo caso, il filtro nel social.