Chiara Ferragni e il figlio Leo sulla barrette di cioccolato: «E' il mio sogno, Kinder lo possiamo far avverare?»

Chiara Ferragni vorrebbe vedere il volto del figlio Leone (Leo in famiglia) sulla scatola delle mitiche barrette Kinder cioccolato. E’ stata proprio Chiara Ferragni, potentissima influencer, a esprimere il suo desiderio, naturalmente attraverso il social.

LEGGI ANCHE: Angela da Mondello nei guai per il video senza mascherina: il caso finisce in Procura

Su Instagram, per convincere i diretti interessati, ha postato la scatola delle barrette di cioccolato, dove attraverso un fotomontaggio è stata inserita la faccia del figlio Leo. Nella didascalia si rivolge direttamente alla società produttrice, la Ferrero: “This is my dream, @kinderitalia can we make it happen?” (“Questo è il mio sogno, @kinderitalia possiamo farlo avverare?”).

Il risultato finale effettivamente non è male e chissà che l’impegnatissima mamma (tra un po’ mamma bis, dato che ha annunciato la sua nuova gravidanza) Chiara non abbia alla fine trovato il primo impiego per il piccolo Leo, già comunque star dei social fin dalla nascita.

Ultimo aggiornamento: 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA