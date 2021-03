Chiara Ferragni, Leone incontra Vittoria ma qualcosa va storto... Fedez incredulo: «È nero...»

Chiara Ferragni, il primo incontro tra Leone e Vittoria non va come sperato... Fedez: «È nero...». A due giorni dalla nascita di Baby Vittoria, i Ferragnez hanno lasciato la clinica Mangiagalli e sono tornati a casa dal figlioletto. Poco fa, dunque, è avvenuto l'atteso incontro tra Leone e la sorellina. Ecco com'è andata.

Nei video condivisi da Chiara Ferragni e Fedez sulle stories di Instagram, all'inizio il bimbo saluta Vittoria con un bacino sulla manina. Poi lo scambio di regali. Baby V "ha portato" a Leone un peluche di Sonic. Il piccolo invece ha regalato alla neonata un lavoretto fatto con le sue mani. Poi, però, la gelosia ha iniziato a farsi sentire.

Nei filmati successivi, Chiara e Fedez chiedono a Leone di baciare sulle guance la sorellina. Ma lui si rifiuta, in un primo momento in modo diplomatico: «La sto guardando...». Poi, quando il rapper insiste, Leone risponde furioso: «L'ho già baciata sulla mano, baciala tu». Il cantante bacia la figlioletta, poi commenta ironico: «Leone è un po' nero». To be continued.

