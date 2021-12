Chiara Ferragni e Fedez, per Leone una visita a sorpresa: arriva Spiderman. Ecco chi è

Dopo il flop di Fedez travestito da Babbo Natale e subito smascherato da Leone, stavolta Chiara Ferragni e consorte sono riusciti a organizzare una magnifica sorpresa al figlio, che oggi pomeriggio ha ricevuto la visita di un ospite davvero speciale: Spiderman.

Più affascinato dai supereroi della Marvel che da Santa Claus, stavolta Leone è rimasto a bocca aperta quando il padre gli ha preannunciato che sarebbe arrivato uno dei suoi personaggi preferiti. «È Iron Man?», chiede curioso il bambino. «È più facile che sia Spiderman», risponde Fedez. E infatti a suonare il campanello poco dopo è Spidey.

APPROFONDIMENTI LA DICHIARAZIONE Gf Vip, Alex Belli ora è geloso di Soleil. L'attacco ad... NUOVO AMORE? Ballando, Arisa confessa: «Vito? Tra noi c'è una...

Mattia travestito da Spiderman insieme a Leone e Chiara Ferragni.

Lo stupore di Leone davanti a Spiderman

«Mi porti tu?» chiede il supereroe a Leone appena varcata la soglia. Il piccolo anniusce e, superata l'emozione iniziale, accompagna Spiderman per mano, lo fotografa con la sua nuova polaroid, gli mostra le fotografie di quando era più piccolo e gli parla della sorellina Vittoria. «Io crescerò più alto di te» dice il bambino. «Sicuramente» gli risponde l'ospite mentre si cimenta in alcune acrobazie. «La meraviglia dei bambini, non c'è nulla di più bello» commenta emozionato Fedez, prima di ringraziare l'amichevole Spiderman di quartiere.

Chi è lo Spiderman che ha fatto visita a Leone

Ma chi è il ragazzo che si nasconde nel costume di Spiderman? Si tratta Mattia Villardita, un ragazzo di 29 anni di Savona, che per passione visita gli ospedali travestito da supereroe con la speranza di riuscire a strappare un sorriso ai bimbi malati. Grazie al suo impegno nel sociale Villardita ha avuto l'opportunità di incontrare papa Francesco, mentre l'anno scorso il presidente Sergio Mattarella gli ha conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Tutto questo Leone ancora non lo sa, ma prima di lasciare andare via il suo nuovo amico l'ha voluto stringere forte a sé, con la promessa di rivedersi presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA