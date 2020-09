Fedez choc: taglia tutti i capelli e cambia colore. Chiara Ferragni reagisce così

Chiara Ferragni , Fedez spiazza tutti: taglia i capelli e cambia colore. Lei reagisce così. Il rapper milanese ha sorpreso i fan con un post del tutto inaspettato. Nell'immagine condivisa su Instagram, il marito di Chiara Ferragni sfoggia un luovo look: capelli corti color arcobaleno e il simbolo della pace creato con la rasatura. Immediati i commenti dei follower.

LEGGI ANCHE: Barbara D'Urso, la foto hot in reggiseno fa impazzire i fan: «Sei un sogno...»

«Ma che succede?», chiedono gli utenti. E ancora: «Dopo il biondo fluo, adesso i capelli rosa?». Fedez spiega tutto in una serie di stories di Instagram. «Il 25 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, esce il mio nuovo singolo 'Bella storia'». Insomma, dopo la dance anni 90 di "Bimbi per strada", Fedez esce con un nuovo brano che stavolta indaga le sonorità anni 80.

Come sempre, Chiara Ferragni supporta il marito e commenta il post con una serie di cuori. In attesa del 25 settembre.

Ultimo aggiornamento: 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA