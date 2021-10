Chiara Ferragni e Fedez rassicurano i fan: «La Vitto sta meglio per fortuna»

«La Vitto sta meglio per fortuna e ha passato la notte tranquilla» dicono mamma Chiara Ferragni e papà Fedez in una storia Instagram di questa mattina, rassicurando i fan sulle condizioni di salute della piccola Vittoria. «Che giornata, ho una voce fantastica» dice il rapper riferendosi alla stanchezza e alla preoccupazione accumulata per la piccola Vittoria.

Dopo il post di ieri, in cui l'imprenditrice digitale raccontava ai fan la giornata trascorsa in ospedale con la piccola Vittoria sotto osservazione con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po' di disidratazione, questa mattina i genitori di Leo e Vitto hanno aggiornato i follower.

«Ora sta molto meglio» aveva scritto la Ferragni ieri sera postando nelle storie diverse foto della piccola che appariva in buone condizioni.

Idem papà Fedez che, dopo ore di silenzio, ha repostato le foto pubblicate dalla Ferragni e in tarda serata ha scritto in una storie IG «Giornata pazzerella» mostrando un "ok" col pollice mentre era sul divano di casa con in braccio la piccola Vittoria e accanto il primogenito Leo.

