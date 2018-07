Chiara Ferragni e Fedez "svaligiano" Cartier, regali extra lusso prima delle nozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping sfrenato perche nelle loromostrano i loro ultimi acquisti. Niente vestiti o scarpe, ma gioielli e anche di grande valore. La coppia, ormai prossima alle nozze, durante la vacanza di famiglia insi è concessa un "piccolo" regalo, magari il tradizionale regalo che si scambiano gli sposi prima del matrimonio.Se però un comune mortale regala una collanina o un bracciale, la coppia più cool del momento si è regalata due preziosi orologi e una collana di smeraldi di. Sia Fedez che Chiara mostrano diversi gioielli sui loro social, probabilmente appunto un regalo prima del matrimonio, ma per i due non sono mancate le critiche. Già mentre si godevano la villa dove hanno trascorso le vacanze in molti hanno avuto a che ridire sull'eccessivo lusso e sull'ostentazione del loro stile di vita.La coppia non si è mai espressa a riguardo, continuando a mostrare scene di vita quotidiana che certo non sono proprio quelli della famiglia media italiana. D'altronde Chiara Ferragni è una delle influencer più importanti al mondo e Fedez cavalca ormai da anni l'onda del successo musicale. Coppia brillante, in tutti i sensi, che oltre a spendere però pensa anche ai più bisognosi, e lo conferma la scelta di devolvere in beneficenza l'intera cifra dei regali dei loro invitati al matrimonio.