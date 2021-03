Chiara Ferragni, l'ultimo post di Fedez prima di Sanremo: «Ha svelato il nome della figlia»

Chiara Ferragni , l'ultimo post di Fedez prima di salire sul palco di Sanremo: «Ha svelato il nome della figlia». Il rapper milanese ha appena condiviso l'ultima foto su Instagram prima della sua esibizione di stasera sul palco dell'Ariston, in coppia con Francesca Michielin. Per Fedez è la prima volta a Sanremo e il marito di Chiara Ferragni ha ammesso di essere molto emozionato e di essere ricorso ad alcuni riti scaramantici, tra tarocchi e santino di Michael Jordan.

APPROFONDIMENTI L'OGGETTO Fedez a Sanremo 2021, il mistero dei braccialetti ai polsi:... AGLI SGOCCIOLI Chiara Ferragni, il parto si avvicina: la figlia potrebbe nascere... LE INFO Sanremo 2021, a che ora finiranno le puntate? Cosa svela Amadeus...

LEGGI ANCHE:

Fedez a Sanremo 2021, il mistero dei braccialetti ai polsi: «Non sono ai domiciliari, ecco a che servono»

Ma l'ultimo "portafortuna", immortalato nella foto, ha fatto sobbalzare i follower. Nell'immagine, il cantante appare di spalle con indosso una giacca Versace su cui sono stampate quattro iniziali. La diascalia sibillina aiuta a capire: «F. C. L. V. 💖💫 La mia famiglia mi copre le spalle 🙏🏻». Se F sta per Fedez, C per Chiara e L per Leone, vuol dire che la figlioletta in arrivo si chiamerà con un nome che inizia con la V.

Immediati i commenti dei follower: «Il nome della bimba inizia con la V». E ancora: «Ha svelato il nome, si chiamerà Vittoria». «La sorellina di Leone sarà Vittoria Lucia Ferragni?». I fan sono certi che la bimba in arrivo si chiamerà Vittoria, ma da mamma Chiara e papà Federico ancora nessuna conferma. Tra l'altro la canzone con cui si esibirà stasera il rapper si intitola "Chiamami per nome" ed ora arriva l'iniziale della piccola. Coincidenze? I Ferragnez colpiscono ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA