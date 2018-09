Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio oggi alle 18. Le ultime notizie in Diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giorno deltraè arrivato. Le nozze deisono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150 invitati tra amici più o meno vip e parenti ( LA LISTA DEGLI INVITATI ). Preceduto da un mega party che ha fatto fare le ore piccole agli sposi , il fatidico sì verrà pronunciato oggi alle 18 con rito civile nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto.Alle 18.30 è previsto il rinfresco con gli ospiti che, a giudicare dalla cena di ieri sera, non potrà che essere spettacolare: la location scelta da Chiara Ferragni e Fedez è La Dimora delle Balze , un casale del 1800 trasformato per l'occasione in pieno stile Coachella e con tanto di ruota panoramica Un'altra gtrande assente delle ultime ore è stata la cagnolina Matilda. Ma Chiara Ferragni non può non aver riservato anche a lei un ruolo speciale per il suo matrimonio: del resto è proprio grazie a lei se Fedez diventerà suo marito tra poche ore. (Lo ha detto lui in questo VIDEO ). E allora ecco la piccola Matilda pronta per il grande giorno.Finalmente rivediamo. Il figlio di Chiara e Fedez è stato il grande assente, per ovvie ragioni, nelle stories di ieri al party. Il piccolo oggi balla teneramente con la sua mamma.Mentre Chiara Ferragni è arrivata alla location dell'evento più atteso dell'anno, Fedez continua a divertisrsi in piscina con gli amici e pubblica una foto di ieri sera con un'inedita espressione della futura moglie alle prese con uno shot che sembra non gradire.Si comincia a fare sul serio: Chiara è già vestita di bianco...ma non si tratta certo dell'abito da sposa Dior che indosserà per il sì! La sposa sta raggiungendo la location delle nozze per gli ultimi preparativi.La giornata degli sposi è cominciata con calma, dopo i bagordi di ieri sera. Per cominciare bene, un tuffo in piscina per Chiara e Fedez che a dispetto della tradizione hanno passato insieme la notte prima delle nozze. Entrambi hanno pubblicato su Instagram qualche scatto di ieri sera, e non potrebbero essere più innamorati.In attesa della festa di oggi, ecco le foto di quella di ieri sera: