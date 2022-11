Leone orgoglio di mamma e papà. A dirlo stavolta non sono Chiara Ferragni e Fedez, ma le maestre di scuola del bambino che, a 4 anni, è già un piccolo fenomeno in inglese e ha un ottimo rapporto con la classe.

Chiara Ferragni e Fedez a colloquio con le maestre di Leone: «Siamo sotto shock»

Recatisi all'asilo del figlio per un colloquio con le maestre, Chiara e Fedez escono «sotto shock» come dichiara lo stesso rapper in una storia su Instagram. «Siamo andati a fare l'incontro con le maestre a scuola di Leone e ci hanno descritto un altro bambino» esordisce il cantante, accanto alla moglie. «Un bambino che non è il nostro – conferma l'influencer –: il più educato di tutti, bravissimo».

Una condotta esemplare quello del piccolo Leone: «Lo chiamano Mellow-Yellow perché è super rilassato, non si arrabbia mai» spiegano i genitori, orgogliosi e al contempo stupiti. «Ma soprattutto che parla inglese da paura, mentre con noi parla zero inglese. Siamo sotto shock» concludono Chiara e Fedez, che per la soddisfazione si concedono un bacio appassionato da «proud parents».