Chiara Ferragni e Fedez, lite sullo yacht extra-lusso. Ma poi festeggiano l'anniversario: «Ti amo!»

Dopo un'estate a gonfie vele, un piccolo intoppo è fisiologico. Così anche gli affiatatissimi Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un breve momento di tensione, a bordo dello yacht dell'amico Diego Della Valle in Costiera Amalfitana, prontamente immortalato dai paparazzi del settimanale Chi. Nello scatto i Ferragnez sembrano discutere animosamente: una scena piuttosto insolita per i fan della coppia, abituati a vedere i due super influencer, insieme ai figli Leone e Vittoria, come una famiglia perfetta.

Chiara Ferragni, incidente al parco: «Sono bloccata col collo»

Chiara Ferragni e Fedez, cosa è successo?

Niente di cui preoccuparsi, sebbene Fedez e Chiara Ferragni abbiano preferito non commentare la foto pubblicata dal settimanale di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 1 settembre. Un finale amaro per un'entusiasmante estate, che ha visto i Ferragnez protagonisti in Sardegna fra yacht extra-lusso e ville da sogno, prima dell'approdo in Costiera dove un piccolo litigio ha turbato il loro (quasi) perfetto equilibrio familiare.

Chiara Ferragni a Fedez: «Ti amo!»

Chiara Ferragni e Fedez festeggiano oggi tre anni di matrimonio. E fra i due sembra essere tornato il sereno. O meglio, sembra non essere mai andato via. L'imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram alcune foto del loro grande giorno, scrivendo: «Tre anni fa ho sposato l'uomo della mia vita ed è stato uno dei giorni più belli che abbia mai vissuto, circondata da tutte le persone che amo veramente. Ti amo Fedez».

Più o meno contemporaneamente è arrivato il post di Fedez. Anche lui molto romantico nel ricordare la storia d'amore più social di sempre: «5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo»

Forse non sarà una risposta alla foto del litigio circolata nelle ultime ore, ma certamente questo messaggio contribuisce a rassicurare i fan della coppia, in pensiero dopo l'ultima paparazzata.

