Chiara Ferragni e Fedez, gita "turbolenta" al Lago Maggiore. Scoppia la lite: «Vaff*** puoi dire una cosa del genere?»

Chiara Ferragni e Fedez, ita "turbolenta" al Lago Maggiore. Scoppia la lite: «Vaff*** puoi dire una cosa del genere?». Oggi, l'influencer più famosa del mondo e il rapper hanno raggiunto il Lago Maggiore per una prova di coraggio decisamente ardua: zipline ovvero il volo dell'angelo.

LEGGI ANCHE:

Diletta Leotta, furto in casa nella notte a Milano: i ladri entrano e le rubano preziosi e orologi per 150 mila euro

Ma se Fedez ha desistito, Chiara Ferragni si è messa in gioco. Pochi attimi prima del lancio, quando la tensione è palpabile, il rapper prova a incoraggiare la moglie con una frase che però non ottiene l'effetto sperato. «Amore finché morti non ci separi», dice ironico Fedez. Chiara, già pronta per il lancio, va su tutte le furie: «Ma vaff***. Ma sei serio? Puoi dire una cosa del genere?».

Fedez cerca di recuperare: «Amore, era per dire che ti amo». Ma Chiara è già concentrata per il lancio. Neanche a dirlo, il video del volo fa il giro del web.

Ultimo aggiornamento: 7 Giugno, 13:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA