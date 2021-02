Chiara Ferragni e Fedez, Leone entra nella nuova cameretta super lusso. Il gesto del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?»

Chiara Ferragni mostra a Leone la nuova cameretta super lusso. La reazione del bimbo spiazza tutti: «Ma che fa?». L'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram una serie di scatti in cui viene immortalata la nuova camera del figlioletto nato dall'amore con Fedez.

Nelle immagini, la lussuosa cameretta bianca e blu, con tanto di letto a baldacchino e tavolino da té. Nelle foto appare anche il piccolo Leone che perlustra la sua nuova stanza. Immediati i commenti dei fan. «Bella, ma troppi drappeggi. Se il bimbo è allergico alla polvere è la fine». E ancora: «Giochi e libri sono nei cesti, così Leone non li riesce a vedere». C'è chi non apprezza la disposizione dei mobili: «Troppa roba per la stanza di un bambino, non c'è spazio per giocare. Manca l'aria». «Ci sono solo divani, ma dove dorme?».

Tra i tanti commenti, in tanti notano un dettaglio: «Tre divani, ma Leo preferisce stendersi a terra. Un po' come Maria De Filippi e le sedie». E ancora: «Ha una camera principesca, ma si sdraia a terra per giocare». Insomma, gli utenti sottolineano come Leone, come tutti i bimbi, preferisca giocare sul tappeto che seduto sul divano a baldacchino. In ogni caso, la gallery conquista una pioggia di like.

Intanto, continua l'attesa per la nascita della secondogenita. Il nome della bimba è ancora top secret. Ma sono tante le ipotesi dei follower. Tra i più accreditati, Rachele, nome scelto per la bambola di Leone. Che sia un modo per abituarlo all'arrivo della sorellina? Staremo a vedere.

