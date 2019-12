Chiara Ferragni e Fedez, Leone e il primo incontro con Babbo Natale: la sua reazione non è quella che si aspettavano

La notte della vigilia per Fedez e Chiara Ferragni, Leone e il primo incontro con Babbo Natale: la sua reazione non è quella che si aspettavano. Un momento atteso da tanti bambini non ha portato il sorriso al piccolo che, dopo il suono del campanellino e la corsa verso la porta si è trovato di fronte a Babbo Natale per la prima volta. La reazione è un pianto a dirotto e un abbraccio a mamma Ferragni.

«Il primo INDIMENTICABILE incontro con Babbo Natale», commenta scherzando Fedez che ha pubblicato su Instagram il video. «Babbo Natale è venuto a sorprendere Leo, ma non era così sicuro di lui», scrive invece Chiara Ferragni. Il piccolo Leo si è quindi spaventato alla vista di Santa Claus nonostante portasse con se un bel regalo. Cose che succedono in tante case del mondo, con i bambini che forse, carichi di aspettative, si spaventano di fronte a un "omone" barbuto vestito di rosso e bianco. Il sorriso però è finalmente tornato poco dopo davanti ai regali e in braccia alla mamma dove ha intonato "nella vecchia fattoria..."

