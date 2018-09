Chiara Ferragni e la gara di ballo con Fedez: scatta il twerking in ascensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gara di ballo in ascensore frasi conclude con un twerking della fashion blogger più famosa al mondo. Dopo di una puntatina a Parigi per le sfilate, Chiara è tornata a Milano dal marito Fedez e dal figlio Leone.Una cena dal cuoco ex Masterchef Carlo Cracco, documentata dalle stories sull’account instagram del rapper e i due di ritorno a casa hanno deciso di improvvisare una gara da ballo in ascensore per condividerla sui social.Tutto inizia con Fedez che chiede alla Ferragni di esibirsi in un twerking, ballo riportato in auge da Miley Cyrus . Chiara esegue, per poi chiedere al marito di fare lo stesso, con pessimi risultati...