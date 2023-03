Chiara Ferragni di nuovo a Sanremo: «Amadeus gliel'ha proposto». Il retroscena della foto con Giovanna Civitillo

Amadeus vorrebbe nuovamente Chiara Ferragni al suo fianco per Sanremo 2024. Dopo il successo della scorsa edizione il conduttore del Festival, che è stato confermato direttore artistico anche per il prossimo anno, starebbe corteggiando la nota imprenditrice per averla di nuovo sul palco, ma questa volta per tutte e cinque le puntate.

La proposta

La partecipazione di Chiara è stata molto discussa, ma di fatto la Ferragni è riuscita a padroneggiare bene un ruolo che non le apparteneva, gestendo anche il vortice di critiche che l'ha travolta prima, dopo e durante l'esperienza sanremese. Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, nelle Chicche di Gossip, il noto presentatore avrebbe già richiamato Chiara per parlarle di un suo possibile ritorno. Non a caso qualche giorno fa proprio Chiara ha condiviso una foto in cui si trovava a cena con Amadeus e sua moglie, Giovanni Civitillo.

Chiara replicherà?

Sempre secondo i rumors sembrerebbe che la Ferragni non voglia replicare. Amadeus ha recentemente confessato di averla "corteggiata" professionalmente sin dal primo anno di conduzione, ma Chiara dopo il Festival ha ammesso che per lei è stata un'esperienza bellissima, importante, ma veramente molto faticosa, perché lontana dal suo mondo e dal suo lavoro.